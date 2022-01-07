Біатлон. Семеренко завершила спринтерську гонку Оберхофа в топ-15
У німецькому Оберхофі відбулася жіноча спринтерська гонка п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Відразу три українки фінішували в топ-40.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Валентина Семеренко, яка повернулася в основну команду, показала ідеальну стрілянину, і з двома нулями завершила гонку з 13-м результатом.
У Юлії Джими стрілянина не надто вийшла-аж 3 промахи, проте вона продемонструвала хороший хід і опинилася на 21-му місці в підсумковому протоколі.
Ще одна представниця України Дар'я Блашко виявилася 31-ю. Вона так само як і Семеренко пройшла дистанцію без промахів, але мала проблеми зі швидкістю.
Ще дві українки в залікову зону потрапити не змогли. Бех катерина стала 85-й, Ольга Абрамова 87-й.
Перемогу в спринті здобула новержка Марті Ольсбю Ройселанд. Друге місце у білоруски Анни Сола, третя - француженка Жюлья Симон.
За підсумками гонки Семеренко заробила 28 очок, Джима - 20 балів, Блашко - 10. Всі вони пробилися в гонку-переслідування.
Результат:
1. Марті Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1
2. Анна Сола (2+0) + 7,1
2. Жюлья Симон (0+1) +7,1
...
13. Валя Семеренко (0+0) + 46,5
21. Юлія Джима (2+1) +1: 13,6
31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0
85. Катерина Бех (1+3) +3: 33,7
87. Ольга Абрамова (1+3) +3: 41,8
Нагадаємо, раніше сьогодні відбулася чоловіча спринтерська гонка. Кращим серед українців став Богдан Цимбал-19-е місце.