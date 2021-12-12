Биатлон. Мужская сборная Украины осталась в эстафете Хохфильцена за пределами топ-5

За Украину бежали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко. В целом украинцы прошли без штрафных кругов, но использовав восемь дополнительных патронов. В итоге "желто-синие" финишировали с отставанием в 2 минуты 32 секунды.

Норвежцы после первых двух этапов были третьими, но Тарье Бе смог на первой же стрельбе вывести свою команду на первое место, которого и сохранилось до финиша. Норвежцы прошли гонку за 1:14:34.8 при пяти дополнительных патронах. Вторыми стали французы, третья - Россия.





Для норвежцев это уже 17-я эстафета на подиуме и вторая победа подряд. В первой эстафете сезона в Эстерсунде Норвегия также была первой. Украинцы тогда финишировали пятыми.