Біатлон. Чоловіча збірна України залишилася в естафеті Хохфільцена за межами топ-5

За Україну бігли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Загалом українці пройшли без штрафних кіл, але використавши вісім додаткових набоїв. У підсумку "жовто-сині" фінішували з відставанням в 2 хвилини 32 секунди.

Норвежці після перших двох етапів були третіми, але Тар'є Бе зміг на першій же стрільбі вивести свою команду на перше місце, якого і збереглося до фінішу. Норвежці пройшли гонку за 1:14:34.8 при п'яти додаткових патронах. Другими стали французи, третя - Росія.





Для норвежців це вже 17-а естафета на подіумі і друга перемога поспіль. В першій естафеті сезону в Естерсунді Норвегія також була першою. Українці тоді фінішували п'ятими.