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Біатлон. Чоловіча збірна України залишилася в естафеті Хохфільцена за межами топ-5

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Хохфільцен, Неділя 12 грудня 2021 14:02
Біатлон. Чоловіча збірна України залишилася в естафеті Хохфільцена за межами топ-5 Фото: Артем Прима втік за Україну на першому етапі (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Чоловіча біатлонна збірна України завершила естафету третього етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені на сьомому місці. Перемогу здобули норвежці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

За Україну бігли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Загалом українці пройшли без штрафних кіл, але використавши вісім додаткових набоїв. У підсумку "жовто-сині" фінішували з відставанням в 2 хвилини 32 секунди.

Норвежці після перших двох етапів були третіми, але Тар'є Бе зміг на першій же стрільбі вивести свою команду на перше місце, якого і збереглося до фінішу. Норвежці пройшли гонку за 1:14:34.8 при п'яти додаткових патронах. Другими стали французи, третя - Росія.


Біатлон. Чоловіча збірна України залишилася в естафеті Хохфільцена за межами топ-5

Для норвежців це вже 17-а естафета на подіумі і друга перемога поспіль. В першій естафеті сезону в Естерсунді Норвегія також була першою. Українці тоді фінішували п'ятими.

Зазначимо, сьогодні завершиться третій етап Кубка світу в Хохфільцені гонкою-переслідуванням у жінок. Тут Україну представлятимуть Юлія Джима та Олена Білосюк. Старт о 15: 30.

Нагадавши, жіноча збірна України естафету завершила п'ятою.

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