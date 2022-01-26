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Биатлон. Меркушина финишировала в топ-10 на Чемпионате Европы: все результаты

Автор: РБК-Украина

В немецком Арбере проходит Чемпионат Европы по биатлону. Женщины пробежали индивидуальную гонку.

Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина.

Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, которая допустила всего один промах и финишировала на седьмой позиции. Также в очковую зону попали Ольга Абрамова и Валерия Дмитренко, они заработали по одной минуте штрафа и заняли 26-е и 29-е места соответственно.

Не удалась индивидуальная гонка у Юлии Журавок (41) и Виты Семеренко (43). Должна была стартовать, но не вышла на старт Анна Кривонос.

Чемпионкой Европы стала – россиянка Евгения Буртасова. Серебро получила представительница Молдовы Стремоус, бронза у россиянки Гербуловой.

Чемпионат Европы продолжится в пятницу спринтерскими гонками у мужчин и женщин. Мужская гонка стартует в 11.30, а женская в 15.00.

Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Евгения Буртасова (Россия) (0+0+0+0) 44:22,9
2. Алина Стремоус (Молдова) (1+0+0+0) +12,1
3. Наталья Гербулова (Россия) (0+0+0+0) +16,4
...
7. Анастасия Меркушина (Украина) (0+1+0+0) +1:07,6
26. Ольга Абрамова (Украина) (0+1+0+0) +3:24,5
29. Валерия Дмитренко (Украина) (1+0+0+0) +3:53,2
41. Юлия Журавок (Украина) (1+1+0+1) +4:41,8
43. Вита Семеренко (Украина) (0+2+1+0) +4:53,9
DNS. Анна Кривонос (Украина)

Напомним, что состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Тарас Лесюк финишировал шестым, а победил норвежец Аспенс.

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БиатлонЧемпионат Европы