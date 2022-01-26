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Біатлон. Меркушина фінішувала в топ-10 на Чемпіонаті Європи: всі результати

Автор: РБК-Україна

В німецькому Арбері проходить Чемпіонат Європи з біатлону. Жінки пробігли індивідуальну гонку.

Детальніше про гонку – в матеріалі РБК-Україна

Кращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка припустилася всього одного промаху і фінішувла на сьомій позиції. Також в очкову зону потрапили Ольга Абрамова та Валерія Дмитренко, вони заробили по одній хвилині штрафу та зайняли 26-е та 29-е місця відповідно.

Не вдалася індивідуальну гонка у Юлії Журавок (41) та Віти Семеренко (43). Мала стартувати, але ни вийшла на старт Анна Кривонос.

Чемпіонкою Європи стала - росіянка Євгенія Буртасова. Срібло здобла представниця Молдови Стремоус, бронза у росіянки Гербулової.

Чемпіонат Європи продовжиться в п’ятницю спринтерськими гонками у чоловіків та жінок. Чоловіча гонка стартує об 11:30, а жіноча во 15:00.

Індивідуальна гонка. Жінки:

1. Євгенія Буртасова (Росія) (0+0+0+0) 44:22,9
2. Аліна Стремоус (Молдова) (1+0+0+0) +12,1
3. Наталія Гербулова (Росія) (0+0+0+0) +16,4
...
7. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +1:07,6
26. Ольга Абрамова (Україна) (0+1+0+0) +3:24,5
29. Валерія Дмитренко (Україна) (1+0+0+0) +3:53,2
41. Юлія Журавок (Україна) (1+1+0+1) +4:41,8
43. Віта Семеренко (Україна) (0+2+1+0) +4:53,9
DNS. Анна Кривонос (Україна)

Нагадаємо, що відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Тарас Лесюк фінішував шостим, а переміг норвежець Аспенс.

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БиатлонЧемпіонат Європи