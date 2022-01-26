Биатлон. Лесюк в топ-6 в первой гонке Чемпионата Европы: все результаты

Лучше всего из украинцев выступил Тарас Лесюк, допустивший всего один промах и финишировавший на шестой позиции. Также хорошую гонку провел Денис Насико, в его пассиве две минуты штрафа и как итог 15-е место на финише.

Также в очковую зону попали Виталий Труш и Андрей Орлик, у них 39-е и 40-е места соответственно. Провалили индивидуальную гонку Андрей Доценко (83) и Руслан Ткаленко (86).

Чемпионом Европы стал – норвежец Сверре Дален Аспенс. Серебро завоевал россиянин Бабиков, бронза у немца Дорфера.

Сегодня Чемпионат Европы продолжится женской индивидуальной гонкой, которая стартует в 15:00.

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) (0+0+0+0) 51:32,1

2. Антон Бабиков (Россия) (0+0+0+0) +11,6

3. Маттиас Дорфер (Нимкччина) (0+0+0+0) +1:08,9

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6. Тарас Лесюк (Украина) (0+0+1+0) +2:10,0

15. Денис Насыко (Украина) (0+1+0+1) +3:38,2

39. Виталий Труш (Украина) (0+1+2+1) +5:35,6

40. Андрей Орлик (Украина) (0+1+0+1) +5:37,0

83. Андрей Доценко (Украина) (2+2+2+1) +10:28,5

86. Руслан Ткаленко (Украина) (2+2+0+4) +10:54,0