Биатлон. Джима финиширует за пределами топ-20 масс-старта: все результаты

В итальянском Антхольце прошла заключительная гонка 7 этапа Кубка мира. Женщины пробежали гонку с массовым стартом. Юлия Джима финишировала на 28-й позиции.

Последней гонкой перед Олимпийскими играми стал женский масс-старт. Украину в гонке представляла Юлия Джима. К сожалению, Юлия не справилась со стрельбой и допустила на четырех огневых рубежах, целых пять промахов. Помимо промаха Джима продемонстрировала лишь 20-ю скорость, и в итоге 28-е место на финише.

За победу развернулась любопытная борьба. На последний круг лидером вышла Анаис Шевалье-Буше и за ее спиной находились Доротея Вирер и Динара Алимбекова. Однако француженка не выдержала темпа преследователей и финишировала третьей. Победила хозяйка трассы Доротея Вирер, опередившая белорусскую Алимбекову на 3,7 секунды.

В общем зачете продолжает лидировать Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии, лучшая из украинок Юлия Джима – 32-я.

Масс-старт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) (1+1+0+0) 35:58,7

2. Динара Алимбекова (Беларусь) (0+0+1+0) +3,7

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) (1+0+0+0)+11,6

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28. Юлия Джима (Украина) (1+1+1+2) +3:17,0