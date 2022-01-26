Біатлон. Лесюк в топ-6 в першій гонці Чемпіонату Європи: всі результати

Найкраще з українців виступив Тарас Лесюк, який припустився всього одного промаху і фінішував на шостій позиції. Також не погану гонку провів Денис Насико, в його пасиві дві хвилини штрафу та як підсумок 15-е місце на фініші.

Також в очкову зону потрапили Віталій Труш та Андрій Орлик, у них 39-е та 40-е місця відповідно. Провалили індивідуальну гонку Андрій Доценко (83) та Руслан Ткаленко (86).

Чемпіоном Європи став - норвежець Сверре Дален Аспенс. Срібло здобув росіянин Бабіков, бронза у німця Дорфера.

Сьогодні Чемпіонат Європи продовжиться жіночою індивідуальною гонкою, яка стартує о 15:00.

Індивідуальна гонка. Чоловіки:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегія) (0+0+0+0) 51:32,1

2. Антон Бабіков (Росія) (0+0+0+0) +11,6

3. Маттіас Дорфер (Німкччина) (0+0+0+0) +1:08,9

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6. Тарас Лесюк (Україна) (0+0+1+0) +2:10,0

15. Денис Насико (Україна) (0+1+0+1) +3:38,2

39. Віталій Труш (Україна) (0+1+2+1) +5:35,6

40. Андрій Орлик (Україна) (0+1+0+1) +5:37,0

83. Андрій Доценко (Україна) (2+2+2+1) +10:28,5

86. Руслан Ткаленко (Україна) (2+2+0+4) +10:54,0