Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступит в силу 18 апреля

НовостиПолитика    20.03.2018 - 17:18
Фото: загранпаспорт (dpsu.gov.ua)
Фото: загранпаспорт (dpsu.gov.ua)

Соглашение о безвизовом режиме между Кувейтом и Украином было подписано в рамках визитаПорошенко в Кувейт

Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступает в силу 18 апреля 2018 года. Об этом сообщает кувейтское информагентство KUNA.

Как сообщается, соглашение о введении безвизового режима между Кувейтом и Украиной было подписано в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт.

"Этот соглашение вступает в силу с 18 апреля 2018 года, синхронно с юбилеем дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение о введении безвизового режима с Катаром.

По словам президента Украины Петра Порошенко, украинцы смогут путешествовать в Катар без виз уже через несколько месяцев.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что нам удалось договориться о безвизовых поездках украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это придает еще большего веса украинскому паспорту и создает уникальные туристические возможности. Уже через несколько месяцев украинцы смогут путешествовать в Катар без виз на 90 дней", - отметил он.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Порошенко: украинцы смогут путешествовать в Катар без виз уже через несколько месяцев Порошенко предложил Кувейту принять участие в приватизации в Украине
Теги: Безвизовый режим, Кувейт
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top