Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступит в силу 18 апреля

Безвизовый режим между Украиной и Кувейтом вступает в силу 18 апреля 2018 года. Об этом сообщает кувейтское информагентство KUNA.

Как сообщается, соглашение о введении безвизового режима между Кувейтом и Украиной было подписано в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт.

"Этот соглашение вступает в силу с 18 апреля 2018 года, синхронно с юбилеем дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение о введении безвизового режима с Катаром.

По словам президента Украины Петра Порошенко, украинцы смогут путешествовать в Катар без виз уже через несколько месяцев.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что нам удалось договориться о безвизовых поездках украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это придает еще большего веса украинскому паспорту и создает уникальные туристические возможности. Уже через несколько месяцев украинцы смогут путешествовать в Катар без виз на 90 дней", - отметил он.