Украина и Катар отменили визы

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Катаром. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, в их числе - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил руководитель МИД.

Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 20, 2018

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения с Катаром о введении безвизового режима между странами. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина. Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара с действительными проездными документами могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории соответствующих стран в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Также сообщалось, что в августе 2017 года власти Катара приняли решение упростить визовый режим для туристов из 80 государств. Для граждан 47 стран, в том числе и Украины, стали доступны поездки в Катар с получением "визы по прибытию" в аэропорт. Такая виза действительна в течение 30 дней и может быть продлена еще на месяц.