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Украина и Катар отменили визы

НовостиПолитика    20.03.2018 - 13:09
Фото: Павел Климкин, (rada.gov.ua)
Фото: Павел Климкин, (rada.gov.ua)

Украина договорилась о безвизовом режиме с Катаром

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Катаром. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, в их числе - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил руководитель МИД.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения с Катаром о введении безвизового режима между странами. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.   Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара с действительными проездными документами могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории соответствующих стран в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Также сообщалось, что в августе 2017 года власти Катара приняли решение упростить визовый режим для туристов из 80 государств. Для граждан 47 стран, в том числе и Украины, стали доступны поездки в Катар с получением "визы по прибытию" в аэропорт. Такая виза действительна в течение 30 дней и может быть продлена еще на месяц.

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Теги: Катар, визы, Павел Климкин
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