Безвізовий режим між Україною і Кувейтом набуде чинності 18 квітня

Безвізовий режим між Україною і Кувейтом набирає чинності 18 квітня 2018 року. Про це повідомляє кувейтське інформагентство KUNA.

Як повідомляється, угоду про введення безвізового режиму між Кувейтом та Україною було підписано в рамках візиту президента України Петра Порошенка в Кувейт.

"Ця угода набирає чинності з 18 квітня 2018 року, синхронно з ювілеєм дипломатичних відносин між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала угоду про введення безвізового режиму з Катаром.

За словами президента України Петра Порошенка, українці зможуть подорожувати в Катар без віз вже через кілька місяців.

"Хочу привітати всіх українців з тим, що нам вдалося домовитися про безвізові поїздки українців до Катару і катарців в Україну. Це додає ще більшої ваги українським паспортом і створює унікальні туристичні можливості. Вже через кілька місяців українці зможуть подорожувати в Катар без віз на 90 днів", - зазначив він.