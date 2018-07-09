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Интервью

Безвизовым режимом с ЕС пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки, - Госпогранслужба

НовостиОбщество    09.07.2018 - 10:28
Фото: иллюстративное фото (twitter.com DPSU_ua)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com DPSU_ua)

Пограничники заявляют о росте количества безвизовых поездок в страны ЕС

По состоянию на сегодня безвизовыми поездками в страны Европейского союза пользуются от 9 до 12 тыс. украинцев в сутки. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что с начала действия безвиза по конец июня 2018 в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В то же время, начиная с июня 2018, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без отметок. Только в июне зафиксирована 221 тыс. поездок по безвизу, что в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тыс. человек. Сейчас количество безвизовых поездок в среднем составляет от 9 тыс. до 12 тыс. человек в сутки.

Фото: инфографика Госпогранслужбы

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась о расширении безвизового режима с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз до 90 дней.

 

В Раде рассчитывают на конкретные договоренности по итогам саммита Украина-ЕС
Теги публикации: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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