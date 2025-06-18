Безвіз під загрозою: ЄС змінює умови через порушення і схеми "паспорт за гроші"

Чому запровадили зміни

Завдяки змінам ЄС зможе швидше реагувати, якщо країна з безвізом почне зловживати цим. Наприклад, коли люди масово залишаються у Євросоюзі нелегально або якщо безвіз суперечитиме інтересам ЄС.

"Безвізові подорожі до ЄС вигідні як для іноземних громадян, так і для ЄС. Але якщо громадяни третіх країн зловживають цією перевагою, ЄС повинен мати всі необхідні інструменти для виправлення ситуації. Ці інструменти можуть чинити тиск на країни, які ухиляються від співпраці у запобіганні та боротьбі з нелегальною міграцією", - заявив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

ЄС і раніше міг призупинити безвіз, якщо, наприклад, з якоїсь країни раптово багато людей починали просити притулку, хоча шансів його отримати у них майже не було. Або якщо багато людей з цієї країни залишалися в ЄС довше дозволеного або їм часто відмовляли у в’їзді.

Тепер до цих причин додали ще нові - щоб ЄС мав більше підстав тимчасово зупиняти безвіз, якщо помітить порушення або зловживання.

Нові підстави для призупинення безвізового режиму

Рада ЄС та Європейський парламент погодили низку нових підстав, які запустять механізм призупинення у цих випадках:

країна має безвіз з ЄС, але водночас дозволяє громадянам інших країн в’їжджати до себе без віз. Через це до ЄС можуть потрапляти більше нелегальних мігрантів;

у країні діє схема "паспорт за гроші", коли громадянство дають людям без реального зв’язку з країною - просто за інвестиції чи оплату;

виникають ризики безпеки - наприклад, погано захищені документи або слабкі правила;

погіршуються відносини між ЄС та цією країною - наприклад, через порушення прав людини або міжнародного права.

"Пороги" для призупинення безвізу

Нові правила чітко визначають, у яких випадках безвіз можуть призупинити. Це зробить систему зрозумілішою та ефективнішою:

якщо кількість відмов у в’їзді, перевищень терміну перебування, заяв на притулок чи серйозних злочинів зростає на 30% , це вже вважається серйозною підставою для дій;

, це вже вважається серйозною підставою для дій; якщо країні відмовляють у притулку у більш ніж 80% випадків, це також сигнал, що ситуація проблемна.

Як на довго можуть скасувати безвіз:

тимчасове скасування безвізу може тривати до 12 місяців (раніше було 9);

(раніше було 9); якщо проблема не вирішується, цей термін можуть продовжити ще на 2 роки;

якщо за цей час країна не змінить ситуацію, ЄС може повністю скасувати безвізовий режим.

Коли безвіз скасовують не для всіх

ЄС хоче зробити систему призупинення безвізу гнучкішою. Якщо порушення викликані діями уряду, то замість скасування безвізу для всіх, можна буде обмежити подорожі тільки для урядовців або дипломатів, які відповідальні за проблему. Це дозволить не карати всіх громадян, якщо винна лише влада.

Наголосимо, що ці домовленості ще мають офіційно затвердити Рада ЄС і Європарламент.