ЄС готує жорсткі зміни до правил безвізового режиму: чи зачепить це українців

ЄС вже цього року може посилити правила призупинення безвізу. Це дасть Брюсселю більше підстав для скасування безвізового режиму для 61 країни, включно з Україною, Молдовою, Грузією та країнами Західних Балкан.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Радіо Свобода .

ЄС переглядає правила безвізу: хто під загрозою

Ще у 2023 році Європейська комісія запропонувала розширити підстави для призупинення безвізового режиму, вже наступного року Рада ЄС затвердила позицію з цього питання.

Минулого тижня відбулося обговорення щодо змін у законодавстві. Рішення планують ухвали до кінця червня 2025 року, у такому разі нові правила набудуть чинності вже на початку осені.

Мета цих змін - зупинити незаконну міграцію і мати важіль тиску на інші країни. Візова політика перетворюється на інструмент зовнішньої політики.

Зараз безвіз дозволяє представникам сусідніх до ЄС країн, зокрема, України, Молдови та Грузії, їздити до ЄС без візи на 90 днів.

Що саме може змінитись

ЄС уже має механізм призупинення безвізу. Його застосовують, якщо країна порушує правила - наприклад, багато її громадян лишаються довше дозволеного терміну або подають документи на притулок. Зараз цей механізм хочуть зробити ще жорсткішим.

Що хочуть змінити:

невідповідна візова політика: якщо країна дозволяє в’їзд громадянам з країн, які в обхід намагаються потрапити до ЄС - безвіз можуть скасувати. Так було із Сербією;

гібридні загрози: якщо країна свідомо "перекидає" мігрантів до кордонів ЄС (як це робили Росія і Білорусь) - реакція буде швидшою;

продаж паспортів: безвіз можуть скасувати, якщо країна продає громадянство без реального зв’язку з особою;

порушення прав людини: якщо країна серйозно порушує права людини чи міжнародне право, це може стати підставою для скасування безвізу.

У 2024-му ЄС вже призупинив безвіз для власників дипломатичних паспортів Грузії через проблеми з демократією. При цьому залишається загроза для запровадження таких обмежень для решти громадян. Це тривожний сигнал для інших країн.

Чи стосуватимуться зміни України

Україні наразі нічого не загрожує, але сигнал ЄС чіткий: безвізовий режим більше не вважається гарантією. Тепер це радше інструмент у руках ЄС, який можуть як дати, так і забрати - залежно від ситуації.

Якщо в країні почнуться проблеми з демократією, правами людини чи співпрацею у візових питаннях - безвіз можуть переглянути. Це не просто формальність, а реальний ризик.