Безвиз под угрозой: ЕС меняет условия из-за нарушений и схем "паспорт за деньги"

Почему ввели изменения

Благодаря изменениям ЕС сможет быстрее реагировать, если страна с безвизом начнет злоупотреблять этим. Например, когда люди массово остаются в Евросоюзе нелегально или если безвиз будет противоречить интересам ЕС.

"Безвизовые путешествия в ЕС выгодны как для иностранных граждан, так и для ЕС. Но если граждане третьих стран злоупотребляют этим преимуществом, ЕС должен иметь все необходимые инструменты для исправления ситуации. Эти инструменты могут оказывать давление на страны, которые уклоняются от сотрудничества в предотвращении и борьбе с нелегальной миграцией", - заявил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

ЕС и раньше мог приостановить безвиз, если, например, из какой-то страны внезапно много людей начинали просить убежища, хотя шансов его получить у них почти не было. Или если много людей из этой страны оставались в ЕС дольше положенного или им часто отказывали во въезде.

Теперь к этим причинам добавили еще новые - чтобы ЕС имел больше оснований временно останавливать безвиз, если заметит нарушения или злоупотребления.

Новые основания для приостановления безвизового режима

Совет ЕС и Европейский парламент согласовали ряд новых оснований, которые запустят механизм приостановления в этих случаях:

страна имеет безвиз с ЕС, но одновременно позволяет гражданам других стран въезжать к себе без виз. Из-за этого в ЕС могут попадать больше нелегальных мигрантов;

в стране действует схема "паспорт за деньги", когда гражданство дают людям без реальной связи со страной - просто за инвестиции или оплату;

возникают риски безопасности - например, плохо защищенные документы или слабые правила;

ухудшаются отношения между ЕС и этой страной - например, из-за нарушения прав человека или международного права.

"Пороги" для приостановления безвиза

Новые правила четко определяют, в каких случаях безвиз могут приостановить. Это сделает систему более понятной и эффективной:

если количество отказов во въезде, превышений срока пребывания, заявлений на убежище или серьезных преступлений растет на 30% , это уже считается серьезным основанием для действий;

, это уже считается серьезным основанием для действий; если стране отказывают в убежище в более чем 80% случаев, это также сигнал, что ситуация проблемная.

Как на долго могут отменить безвиз:

временная отмена безвиза может длиться до 12 месяцев (раньше было 9);

(раньше было 9); если проблема не решается, этот срок могут продлить еще на 2 года;

если за это время страна не изменит ситуацию, ЕС может полностью отменить безвизовый режим.

Когда безвиз отменяют не для всех

ЕС хочет сделать систему приостановления безвиза более гибкой. Если нарушения вызваны действиями правительства, то вместо отмены безвиза для всех, можно будет ограничить путешествия только для чиновников или дипломатов, которые ответственны за проблему. Это позволит не наказывать всех граждан, если виновата только власть.

Отметим, что эти договоренности еще должны официально утвердить Совет ЕС и Европарламент.