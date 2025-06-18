Безвиз под угрозой: ЕС меняет условия из-за нарушений и схем "паспорт за деньги"

Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения о правилах приостановления безвизового режима для третьих стран. Теперь временное соглашение должны подтвердить обе институции, прежде чем его можно будет официально принять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Consilium Europa.
Благодаря изменениям ЕС сможет быстрее реагировать, если страна с безвизом начнет злоупотреблять этим. Например, когда люди массово остаются в Евросоюзе нелегально или если безвиз будет противоречить интересам ЕС.
"Безвизовые путешествия в ЕС выгодны как для иностранных граждан, так и для ЕС. Но если граждане третьих стран злоупотребляют этим преимуществом, ЕС должен иметь все необходимые инструменты для исправления ситуации. Эти инструменты могут оказывать давление на страны, которые уклоняются от сотрудничества в предотвращении и борьбе с нелегальной миграцией", - заявил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
ЕС и раньше мог приостановить безвиз, если, например, из какой-то страны внезапно много людей начинали просить убежища, хотя шансов его получить у них почти не было. Или если много людей из этой страны оставались в ЕС дольше положенного или им часто отказывали во въезде.
Теперь к этим причинам добавили еще новые - чтобы ЕС имел больше оснований временно останавливать безвиз, если заметит нарушения или злоупотребления.
Совет ЕС и Европейский парламент согласовали ряд новых оснований, которые запустят механизм приостановления в этих случаях:
Новые правила четко определяют, в каких случаях безвиз могут приостановить. Это сделает систему более понятной и эффективной:
Как на долго могут отменить безвиз:
ЕС хочет сделать систему приостановления безвиза более гибкой. Если нарушения вызваны действиями правительства, то вместо отмены безвиза для всех, можно будет ограничить путешествия только для чиновников или дипломатов, которые ответственны за проблему. Это позволит не наказывать всех граждан, если виновата только власть.
Отметим, что эти договоренности еще должны официально утвердить Совет ЕС и Европарламент.
Ранее мы писали о том, что данные изменения ЕС не коснутся непосредственно Украины. Но нововведение означает, что безвизовый режим больше не считается гарантией. Теперь это скорее инструмент в руках ЕС, который могут как дать, так и забрать - в зависимости от ситуации.
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