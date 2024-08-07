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Безвіз ніхто не скасовує: посол Ізраїлю пояснив про нові правила в'їзду в країну

Київ, Середа 07 серпня 2024 12:42
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Безвіз ніхто не скасовує: посол Ізраїлю пояснив про нові правила в'їзду в країну Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Безвізовий режим між Україною та Ізраїлем не будуть скасовувати. Йдеться про ведення Ізраїлем система електронного повідомлення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Це не візи, це система електронного повідомлення, яка поширюється на громадян усіх країн, з якими Ізраїль має безвіз. Такі ж системи є в Канаді, Сполучених Штатах, Австралії. І вони стосуються всіх країн, з якими Ізраїль має безвізовий режим, у тому числі України", - пояснив він.

Посол додав, що жодна з країн, яка має безвіз з Ізраїлем, крім України, не висловила негативних емоцій з приводу введення системи електронного повідомлення. Дипломат вважає, що це була спроба використовувати ситуацію із приїздом паломників до України.

"Ця ситуація жодним чином не спрямована проти України, жодної дискримінації немає, і ні про яке скасування безвізу, звичайно, не йдеться. Більше того, в Ізраїлі з технічних причин було ухвалено рішення відкласти набуття чинності цією електронною реєстрацією для всіх абсолютно країн на кілька місяців", - заявив дипломат.

Бродський зазначив, що введення вказаної системи призведе до зменшення випадків депортації людей. За його словами, люди, які їдуть до Ізраїлю з метою нелегально працювати, або не мають права на безвізовий в'їзд, не приїжджатимуть.

"Ідея в тому, щоб відсікти їх уже на етапі, коли вони, скажімо, купують квиток, щоб вони розуміли, що вони не мають права в'їхати", - сказав посол.

Він також нагадав, що безвіз поширюється виключно на туристів, які приїжджають на строк до 90 днів з кожних 180 днів. При цьому безвіз не передбачає автоматичного дозволу на в'їзд до країни.

Передісторія

Нагадаємо, у червні Ізраїль почав тестувати систему ETA-IL. За правилами, іноземці, які мають право на безвізовий в'їзд до Ізраїлю, повинні подати заявку на отримання дозволу на поїздку.

Посольства України та Молдови обурилися через рішення Ізраїлю посилити умови безвізу. Джерело РБК-Україна в ізраїльських дипломатичних колах назвало заяви з критикою "бурею в стакані води".

Детальніше про рішення Ізраїлю та реакцію України - у нашому матеріалі.

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Ізраїль Безвізовий режим
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