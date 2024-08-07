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Безвиз никто не отменяет: посол Израиля объяснил новые правила въезда в страну

Киев, Среда 07 августа 2024 12:42
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Безвиз никто не отменяет: посол Израиля объяснил новые правила въезда в страну Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталья Юрченко

Безвизовый режим между Украиной и Израилем не будут отменять. Речь идет о ведении Израилем системы электронного уведомления.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Это не визы, это система электронного уведомления, которая распространяется на граждан всех стран, с которыми у Израиля есть безвиз. Такие же системы есть в Канаде, в Соединенных Штатах, в Австралии. И они касаются всех стран, с которыми у Израиля есть безвизовый режим, в том числе Украины", - объяснил он.

Посол добавил, что ни одна из стран, имеющих безвиз с Израилем, кроме Украины, не выразила негативных эмоций по поводу введения системы электронного уведомления. Дипломат считает, что это была попытка использовать ситуацию с приездом паломников в Украину.

"Эта ситуация никоим образом не направлена против Украины, никакой дискриминации нет, и ни о какой отмене безвиза, конечно, речи нет. Более того, в Израиле по техническим причинам было принято решение отложить вступление в силу этой электронной регистрации для всех абсолютно стран на несколько месяцев", - заявил дипломат.

Бродский отметил, что введение указанной системы приведет к уменьшению случаев депортации людей. По его словам, люди, которые едут в Израиль с целью нелегально работать или не имеют права на безвизовый въезд, не будут приезжать.

"Идея в том, чтобы отсечь их уже на этапе, когда они, скажем, покупают билет, чтобы они понимали, что они не имеют права въехать", - сказал посол.

Он также напомнил, что безвиз распространяется исключительно на туристов, приезжающих на срок до 90 дней из каждых 180 дней. При этом безвиз не предусматривает автоматическое разрешение на въезд в страну.

Предыстория

Напомним, в июне Израиль начал тестировать систему ETA-IL. По правилам, иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в Израиль, должны подать заявку на получение разрешения на поездку.

Посольства Украины и Молдовы возмутились из-за решения Израиля ужесточить условия безвиза. Источник РБК-Украина в израильских дипломатических кругах назвал заявления с критикой "бурей в стакане воды".

Подробнее о решении Израиля и реакции Украины - в нашем материале.

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Израиль Безвизовый режим
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