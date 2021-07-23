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Безвиз снова действует: Франция открыла границы для украинцев

Автор: РБК-Украина

Согласно рекомендациям Евросоюза, Франция открыла границы для украинских туристов. Но для въезда есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - отметил Кулеба.

На сайте МИД говорится, что Украина внесена в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, въезд осуществляется на следующих условиях:

  • нет ограничений, если проведена вакцинация от COVID препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших COVID-19.
  • если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда

Условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).

Напомним, ранее стало известно, что Швеция с 26 июля открывается для туристов из Украины.

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