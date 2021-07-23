Безвіз знову діє: Франція відкрила кордони для українців

Згідно з рекомендаціями Євросоюзу, Франція відкрила кордони для українських туристів. Але для в'їзду є кілька умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Тепер офіційно: безвіз з Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - зазначив Кулеба.
На сайті МЗС йдеться, що Україна внесена до переліку країн так званої "зеленої" зони, в'їзд здійснюється на наступних умовах:
Умови в'їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (старше 12 років).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція з 26 липня відкривається для туристів з України.