Безвіз у 147 країни: український паспорт піднявся у світовому рейтингу

Експерти компанії Henley & Partners проаналізували дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та інших відкритих джерел. Згідно з оновленим рейтингом, власники українського паспорта можуть без візи відвідувати 147 країн світу.

Лідери рейтингу:

1 місце - Сінгапур: 193 країни без віз

2 місце - Японія та Південна Корея: по 190 країн

3 місце - Фінляндія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія та Іспанія: по 189 країн.

Поруч з Україною в рейтингу розташувалися Гренада (також 29 місце), Домініка та Сент-Люсія.

Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.

Зазначається, що ще у січні 2024 року Україна займала 32 місце і мала безвізовий доступ до 148 країн. Попри незначне скорочення кількості безвізових напрямків, загальна позиція в рейтингу покращилася.

Зауважимо, що рейтинг Henley Passport Index оновлюється щомісяця та відстежує "паспортну силу" з 2006 року.