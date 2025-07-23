Безвіз у 147 країни: український паспорт піднявся у світовому рейтингу

Український паспорт піднявся на 3 позиції у світовому рейтингу паспортів та посів 29 місце. Загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 147.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міжнародну компанію Henley&Partners.
Експерти компанії Henley & Partners проаналізували дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та інших відкритих джерел. Згідно з оновленим рейтингом, власники українського паспорта можуть без візи відвідувати 147 країн світу.
Поруч з Україною в рейтингу розташувалися Гренада (також 29 місце), Домініка та Сент-Люсія.
Афганістан замикає рейтинг, посідаючи 99-те місце. Паспорт цієї країни дає змогу безвізово відвідати лише 25 держав, що робить його найслабшим у світі.
Зазначається, що ще у січні 2024 року Україна займала 32 місце і мала безвізовий доступ до 148 країн. Попри незначне скорочення кількості безвізових напрямків, загальна позиція в рейтингу покращилася.
Зауважимо, що рейтинг Henley Passport Index оновлюється щомісяця та відстежує "паспортну силу" з 2006 року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало що робити, якщо втратив паспорт за кордоном та які можуть бути наслідки.
Також ми писали про процедуру відновлення втраченого паспорта громадянина України.
У разі втрати документа потрібно: звернутися до підрозділу ДМС, ЦНАП або "Дії", подати необхідні документи та отримати тимчасове посвідчення особи.
Також зазначається, які документи знадобляться та скільки часу займе оформлення нового паспорта.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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