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Безвиз в 147 стран: украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге

Фото: украинский паспорт (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинский паспорт поднялся на 3 позиции в мировом рейтинге паспортов и занял 29 место. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, возросло до 147.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную компанию Henley&Partners.

Эксперты компании Henley & Partners проанализировали данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и других открытых источников. Согласно обновленному рейтингу, владельцы украинского паспорта могут без визы посещать 147 стран мира.

Лидеры рейтинга:

  • 1 место - Сингапур: 193 страны без виз
  • 2 место - Япония и Южная Корея: по 190 стран
  • 3 место - Финляндия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания: по 189 стран.

Рядом с Украиной в рейтинге расположились Гренада (также 29 место), Доминика и Сент-Люсия.

Афганистан замыкает рейтинг, занимая 99-е место. Паспорт этой страны позволяет безвизово посетить только 25 государств, что делает его самым слабым в мире.

Отмечается, что еще в январе 2024 года Украина занимала 32 место и имела безвизовый доступ к 148 странам. Несмотря на незначительное сокращение количества безвизовых направлений, общая позиция в рейтинге улучшилась.

Заметим, что рейтинг Henley Passport Index обновляется ежемесячно и отслеживает "паспортную силу" с 2006 года.

 

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало что делать, если потерял паспорт за границей и какие могут быть последствия.

Также мы писали о процедуре восстановления утраченного паспорта гражданина Украины.

В случае потери документа нужно: обратиться в подразделение ГМС, ЦПАУ или "Дії", подать необходимые документы и получить временное удостоверение личности.

Также отмечается, какие документы понадобятся и сколько времени займет оформление нового паспорта.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Паспорт України