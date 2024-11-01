"Безвідповідальна провокація". Україна засудила випробування КНДР балістичної ракети

"Ця ще одна безвідповідальна провокація, яка підриває мир і стабільність як на Корейському півострові, так і у світі в цілому", - зазначили в міністерстві.

МЗС нагадало, що Північна Корея надала Росії не лише артилерійські боєприпаси і балістичні ракети, але й направляє свої війська для участі у війні проти України, чим продовжує свідомо дестабілізувати ситуацію.

"Випробування ракети, яка досягла максимально великої висоти у порівнянні з попередніми запусками, свідчить про подальше просування ракетної програми КНДР. Особливе занепокоєння на цьому тлі викликає поглиблення військової співпраці РФ та КНДР, що вимагає негайної й рішучої відповіді світового співтовариства", - йдеться у заяві.

Україна закликає партнерів до негайних дій задля протидії режимам Росії та КНДР - від посилення санкцій до підтримки плану перемоги.