Суд відмовив Безуглій у пільзі для УБД: чому апеляцію у справі генерала Зубанича залишили без руху

Київський апеляційний суд залишив без руху скаргу адвокатки Яни Бабенко, яка представляє інтереси народної депутатки Мар’яни Безуглої. Причина – несплата судового збору.

Справу розглядають за позовом бригадного генерала ЗСУ Василя Зубанича. Він вимагає спростування інформації, розміщеної Безуглою у соціальній мережі Facebook, а також відшкодування моральної шкоди.

У лютому 2025 року Печерський райсуд частково задовольнив позов, визнавши частину інформації недостовірною. Депутатку зобов'язали її спростувати, а також сплатити 1 грн моральної шкоди та 24 081,5 грн витрат на експертизу.

Захист Безуглої подав апеляцію, посилаючись на те, що вона звільнена від сплати збору як учасниця бойових дій. На підтвердження адвокат надала посвідчення ветерана війни Мар'яни Безуглої від 16 вересня 2016 року.

Проте суд встановив, що пільга не застосовується до цієї справи, оскільки позов не стосується захисту прав, пов’язаних зі статусом учасника бойових дій.

Розмір збору за подання апеляційної скарги становить 6 358,8 грн, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн на 1 січня 2025).

Суд залишив апеляційну скаргу без руху, надавши стороні захисту п’ять днів для усунення недоліків шляхом сплати збору або надання документів, що підтверджують право на пільгу.

У разі невиконання вимог суду апеляційну скаргу можуть визнати неподаною та повернути.