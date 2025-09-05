Суд отказал Безуглой в льготе для УБД: почему апелляцию по делу генерала Зубанича оставили без движения

Киевский апелляционный суд оставил без движения жалобу адвоката Яны Бабенко, представляющей интересы народного депутата Марьяны Безуглой. Причина – неуплата судебного сбора.

Дело рассматривают по иску бригадного генерала ВСУ Василия Зубанича. Он требует опровержения информации, размещенной Безуглой в социальной сети Facebook, а также возмещения морального вреда.

В феврале 2025 года Печерский райсуд частично удовлетворил иск, признав часть информации недостоверной. Депутата обязали ее опровергнуть, а также уплатить 1 грн морального ущерба и 24 081,5 грн расходов на экспертизу.

Защита Безуглой подала апелляцию, ссылаясь на то, что она освобождена от уплаты сбора как участник боевых действий. В подтверждение адвокат предоставила удостоверение ветерана войны Марьяны Безуглой от 16 сентября 2016 года.

Однако суд установил, что льгота не применяется к этому делу, поскольку иск не касается защиты прав, связанных со статусом участника боевых действий.

Размер сбора за подачу апелляционной жалобы составляет 6 358,8 грн исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн на 1 января 2025).

Суд оставил апелляционную жалобу без движения, предоставив стороне защиты пять дней для устранения недостатков путем уплаты сбора или предоставления документов, подтверждающих право на льготу.

В случае невыполнения требований суда апелляционную жалобу могут признать неподанной и возвратить.