Безугла заявила, що написала заяву про вихід зі "Слуги народу"

"Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"", - заявила депутатка.

Варто зазначити, що у Верховній раді Безугла залишиться як нардеп-мажоритарник.

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями у Верховну раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. Остаточне рішення має ухвалити Рада своїм голосуванням.

Скандали із Безуглою

Народна депутатка неодноразово потрапляла в скандали, переважно через свої заяви. Їй закидали дискредитацію українських військових, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вона виступала із критикою українського військового командування, яке закликала "піти", оскільки воно нібито не надало "жодного плану задуму на 2024 рік". Зокрема, Безугла звинувачувала головкома Залужного у так званій відсутності плану на цей рік.