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Безуглая заявила, что написала заявление о выходе из "Слуги народа"

Фото: народная депутат Марьяна Безугла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Депутат Верховной Рады Украины Марианна Безугла заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа"", – заявила депутат.

Следует отметить, что в Верховной раде Безугла останется как нардеп-мажоритарщик.

Что этому предшествовало

Напомним, на днях в Верховную раду внесли постановление об отзыве нардепки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Постановление было зарегистрировано в парламенте в субботу, 6 января. Окончательное решение должно быть принято Советом своим голосованием.

Скандалы с Безуглой

Народная депутат неоднократно попадала в скандалы, преимущественно из-за своих заявлений. Ей обвиняли в дискредитации украинских военных, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Она выступала с критикой украинского военного командования, призывавшего "уйти", поскольку оно якобы не предоставило "никакого плана замысла на 2024 год". В частности, Безугла обвиняла главкома Залужного в так называемом отсутствии плана на этот год.

 

 

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