Безславно помирають. Росіяни зазнали великих втрат під час наступу в Запорізькій області

На Запорізькому напрямку Збройні сили України завдали удар по окупантам, в наслідок чого втрати росіян сягнули більше як півсотні осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Крім того, ЗСУ знищили 9 одиниць озброєння та військової техніки РФ різного типу, зокрема: танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр". Ще 4 одиниці пошкоджено.

За їх даними, внаслідок бойового зіткнення окупантів з підрозділами українських Сил оборони втрати загарбників склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні.

"Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків"- повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках, а ЗСУ б'ють по складах боєприпасів.

До того ж під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, як російський окупант доводить до інших підрозділів наказ про жорстку економію боєприпасів.

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