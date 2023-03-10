UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безславна історія ПВК закінчується. ЗСУ знищили більшу частину "вагнерівців" у Бахмуті

Фото: речник Східного угруповання Сергій Череватий (facebook.com/sergij.cerevatij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Морально-психологічний стан російських військових зовсім низький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, судячи з перехоплень та звернень керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в ефірі, у нього є конфлікти з командуванням операцією. Так, його найманці ображають військове керівництво країни-агресора.

До того ж, Череватий зазначив, що доблесть і майстерність ЗСУ фактично знищила угрупування "Вагнера".

"Воно зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на Бахмутських полях", - сказав він.

З огляду на це, речник зазначив, що безславна історія ПВК "Вагнера" скоро закінчиться.

Окрім того, Череватий пояснив, що втримання Бахмута важливе, адже тут знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи. До того ж, присутній моральний аспект, адже те, що так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр - це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ, які розуміють, що ними досить бездарно командують та кидають, як зазначають на Заході, як "м'ясні хвилі".

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що кожен день у Бахмуті має найвищу цінність - кожен хід та рішення здатні кардинально змінити ситуацію.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський зазначав, що Бахмут не оточений. До того ж, оборона міста дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутДонбасВійна Росії проти України