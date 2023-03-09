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Сирський про ситуацію на Бахмутському фронті: кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити

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Бахмут, Четвер 09 березня 2023 17:50
Сирський про ситуацію на Бахмутському фронті: кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські військові вже 10 місяців боронять місто Бахмут. Однак Росія не припиняє свої спроби по захопленню і не шкодує для цього на ні своїх людей, ні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на цей час не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення. Але ситуація залишається дуже важкою", - заявив він.

Сирський зауважив, що росіяни при спробі захоплення Бахмута діють звичними методами, вони як завжди не рахують людей. Однак кількість окупантів, які РФ кидає на загибель не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги.

"Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту. Сили оборони зараз продовжують захищати місто. Ситуація динамічна. Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити. Кожен день має найвищу цінність", - підкреслив Сирський.

Нагадаємо, останніми тижнями ситуація на Бахмутському напрямку знову погіршилася. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти захоплюють Бахмут в кільце, а Україна нібито почала виводити війська.

Президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію і доручив військовим зібрати підмогу для Бахмута.

Глава держави зазначає, що місто не оточене. За його словами, оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

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