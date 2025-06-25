Безшумний рятівник: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт

"На фото - розрахунок важкого безпілотника Vampire, який окупанти називають "Баба-Яга". Саме цей екіпаж виконує одну з найважливіших, хоч і непомітних місій: доставку боєприпасів, медикаментів і провізії на передові позиції", - підписано фото.

Відомо, що безпілотник допомагає доставляти на фронт: це вода для групи, сухпай на три дні та додаткові набої для оборони.

Окрім цього Vampire перетворюється на засіб дистанційного мінування і закладає "сюрпризи" там, де не дістане жоден сапер.