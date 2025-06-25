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Безшумний рятівник: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт

Фото: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт (t.me/Khyzhak_brigade)
Автор: Наталія Кава

Українські військові показали роботу безпілотника Vampire, який допомагає постачати їм провізію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал зведеної бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції.

"На фото - розрахунок важкого безпілотника Vampire, який окупанти називають "Баба-Яга". Саме цей екіпаж виконує одну з найважливіших, хоч і непомітних місій: доставку боєприпасів, медикаментів і провізії на передові позиції", - підписано фото.

Відомо, що безпілотник допомагає доставляти на фронт: це вода для групи, сухпай на три дні та додаткові набої для оборони.

Окрім цього Vampire перетворюється на засіб дистанційного мінування і закладає "сюрпризи" там, де не дістане жоден сапер.

 Фото: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт (t.me/Khyzhak_brigade)

Що відомо про Vampire

Vampire - це українські дрони, частину деталей яких виготовляють за допомогою 3D-друку, що знижує їхню вартість. Vampire - великий гексакоптер, здатний піднімати корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів.

Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Характеристики:

  • дальність польоту: 10 км;
  • дальність зв'язку: 6 км;
  • висота польоту: 400 м;
  • швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;
  • час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російської армії склали 950 солдатів. Також вчора українські бійці знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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