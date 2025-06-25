Бесшумный спасатель: в полиции показали, как Vampire поставляет боеприпасы, еду и воду на фронт

"На фото - расчет тяжелого беспилотника Vampire, который оккупанты называют "Баба-Яга". Именно этот экипаж выполняет одну из важнейших, хоть и незаметных миссий: доставку боеприпасов, медикаментов и провизии на передовые позиции", - подписано фото.

Известно, что беспилотник помогает доставлять на фронт: это вода для группы, сухпай на три дня и дополнительные патроны для обороны.

Кроме этого Vampire превращается в средство дистанционного минирования и закладывает "сюрпризы" там, где не достанет ни один сапер.