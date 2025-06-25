ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Безшумний рятівник: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт

Середа 25 червня 2025 21:03
UA EN RU
Безшумний рятівник: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт Фото: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт (t.me/Khyzhak_brigade)
Автор: Наталія Кава

Українські військові показали роботу безпілотника Vampire, який допомагає постачати їм провізію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал зведеної бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції.

"На фото - розрахунок важкого безпілотника Vampire, який окупанти називають "Баба-Яга". Саме цей екіпаж виконує одну з найважливіших, хоч і непомітних місій: доставку боєприпасів, медикаментів і провізії на передові позиції", - підписано фото.

Відомо, що безпілотник допомагає доставляти на фронт: це вода для групи, сухпай на три дні та додаткові набої для оборони.

Окрім цього Vampire перетворюється на засіб дистанційного мінування і закладає "сюрпризи" там, де не дістане жоден сапер.

Фото: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт (t.me/Khyzhak_brigade)

Що відомо про Vampire

Vampire - це українські дрони, частину деталей яких виготовляють за допомогою 3D-друку, що знижує їхню вартість. Vampire - великий гексакоптер, здатний піднімати корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів.

Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Характеристики:

  • дальність польоту: 10 км;
  • дальність зв'язку: 6 км;
  • висота польоту: 400 м;
  • швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;
  • час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російської армії склали 950 солдатів. Також вчора українські бійці знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Війна в Україні
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України