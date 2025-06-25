Безшумний рятівник: у поліції показали, як Vampire постачає боєприпаси, їжу й воду на фронт
Українські військові показали роботу безпілотника Vampire, який допомагає постачати їм провізію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал зведеної бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції.
"На фото - розрахунок важкого безпілотника Vampire, який окупанти називають "Баба-Яга". Саме цей екіпаж виконує одну з найважливіших, хоч і непомітних місій: доставку боєприпасів, медикаментів і провізії на передові позиції", - підписано фото.
Відомо, що безпілотник допомагає доставляти на фронт: це вода для групи, сухпай на три дні та додаткові набої для оборони.
Окрім цього Vampire перетворюється на засіб дистанційного мінування і закладає "сюрпризи" там, де не дістане жоден сапер.
Що відомо про Vampire
Vampire - це українські дрони, частину деталей яких виготовляють за допомогою 3D-друку, що знижує їхню вартість. Vampire - великий гексакоптер, здатний піднімати корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів.
Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.
Характеристики:
- дальність польоту: 10 км;
- дальність зв'язку: 6 км;
- висота польоту: 400 м;
- швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;
- час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.
Нагадаємо, за минулу добу втрати російської армії склали 950 солдатів. Також вчора українські бійці знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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