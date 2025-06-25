Бесшумный спасатель: в полиции показали, как Vampire поставляет боеприпасы, еду и воду на фронт
Украинские военные показали работу беспилотника Vampire, который помогает поставлять им провизию на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.
"На фото - расчет тяжелого беспилотника Vampire, который оккупанты называют "Баба-Яга". Именно этот экипаж выполняет одну из важнейших, хоть и незаметных миссий: доставку боеприпасов, медикаментов и провизии на передовые позиции", - подписано фото.
Известно, что беспилотник помогает доставлять на фронт: это вода для группы, сухпай на три дня и дополнительные патроны для обороны.
Кроме этого Vampire превращается в средство дистанционного минирования и закладывает "сюрпризы" там, где не достанет ни один сапер.
Что известно о Vampire
Vampire - это украинские дроны, часть деталей которых изготавливают с помощью 3D-печати, что снижает их стоимость. Vampire - большой гексакоптер, способный поднимать полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 метров.
Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.
Характеристики:
- дальность полета: 10 км;
- дальность связи: 6 км;
- высота полета: 400 м;
- скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;
- время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.
Напомним, за минувшие сутки потери российской армии составили 950 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили один танк, 6 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и другую технику врага.
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