Безработица и дефицит продуктов. Уровень бедности в оккупации стремительно растет, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные "администрации" никоим образом не решает проблемы местных жителей, а лишь провоцирует их.

Причины роста бедности

В ЦНС объяснили, что рост бедности на оккупированных территориях обусловлен прежде всего отсутствием логистической составляющей, что делает невозможным поставки продуктов питания в местные магазины.

Вторым моментом является безработица, и блокирование переводов из Украины. Также не налажена система поставок медикаментов, что создает дополнительную нагрузку собственно на пожилых людей.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".