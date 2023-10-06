Безробітним в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовується з 31 липня 2023 року.

Згідно з документом, 1500 гривень призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

Крім того, розмір 2500 гривень встановлено для:

взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, за відсутності документів, необхідних для надання статусу безробітного.

внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Офіційне безробіття в Україні

У серпні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних впала до 108,7 тисяч, серед яких 78,8 тисяч - жінки. Рік тому було 278,6 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 230,5 до 45,4 тисяч осіб.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати.