RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безработным в Украине увеличили минимальный размер пособия в 1,5 раза

Фото: безработным в Украине будут платить 1500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление фонда от N 60 от 14 сентября 2023 года, зарегистрированное в Минюсте 2 октября.

Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального опубликования и применяется с 31 июля 2023 года.

Согласно документу, 1500 гривен назначается людям без страхового стажа и работавшим в течение последнего года менее 7 месяцев.

Кроме того, размер 2500 гривен установлен для:

  • взятых на учет внутри перемещенных лиц, при отсутствии документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
  • внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Официальная безработица в Украине

В августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи - женщины. Год назад было 278,6 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 230,5 до 45,4 тысяч человек.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен – размер минимальной зарплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа в Украинеработа в Киеве