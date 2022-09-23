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Безробітним спростили отримання субсидій на час воєнного стану

Фото: субсидії безробітним отримати буде простіше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення призначення та виплати житлових субсидій. Зареєстровані безробітні зможуть отримати субсидії майже одразу після звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Змінами визначено: якщо громадянин втратив роботи в період воєнного стану і він зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої заробітної плати в попередніх періодах, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії.

Таким чином, безробітний може отримати субсидії швидше, ніж це було раніше.

Нагадаємо, що для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід:

  • за III і IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;
  • за I і II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;
  • за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, - у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Раніше Кабінет міністрів визначив, що Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.

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Субсидії в Україні