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Безработным упростили получение субсидий во время военного положения

Фото: субсидии безработным получить будет проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в положение назначения и выплаты жилищных субсидий. Зарегистрированные безработные смогут получить субсидии почти сразу после обращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1041.

Изменениями определено: если гражданин потерял работы в период военного положения и зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, в его среднемесячный совокупный доход учитывается не сумма полученной заработной платы в предыдущих периодах, а размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения по назначению субсидии.

Таким образом, безработный может получить субсидии быстрее, чем раньше.

Напомним, что для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход:

  • за III и IV кварталы предыдущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона;
  • за I и II кварталы текущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона;
  • за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением жилищной субсидии, - в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона.

Ранее Кабинет министров определил, что Пенсионный фонд будет выплачивать субсидии с 1 октября 2022 года, а с 1 декабря - назначать субсидии.

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Субсидии в Украине