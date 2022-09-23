Безработным упростили получение субсидий во время военного положения

Изменениями определено: если гражданин потерял работы в период военного положения и зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, в его среднемесячный совокупный доход учитывается не сумма полученной заработной платы в предыдущих периодах, а размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения по назначению субсидии.

Таким образом, безработный может получить субсидии быстрее, чем раньше.

Напомним, что для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход: