Безробітні українці можуть отримувати по 6700 гривень щомісячно: як це зробити

Безробітні українці можуть отримувати щомісяця по 6700 гривень. Для цього потрібно приєднатися до проєкту "Армія відновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт "Армія відновлення" вже працює у 19 регіонах України. Він стартував восени минулого року. До нього приєдналися вже 48 тисяч безробітних, які отримали 305 млн гривень.
Учасникам проєкту пропонують виконувати суспільно важливі роботи. На цей період з ними укладають трудовий договір. Оплата проводиться відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 гривень в разі роботи повний місяць.
Найчастіше безробітних залучають до:
Станом на липень 2023 року безробіття в Україні впало до історичного мінімуму. У липні кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, тоді як минулого року було понад 296 тисяч.
Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скоротили з 1800 до 1000 гривень.
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