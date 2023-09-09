Безработные украинцы могут получать по 6700 гривен ежемесячно: как это сделать

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, проект "Армия восстановления" уже работает в 19 регионах Украины. Он стартовал осенью прошлого года. К нему присоединились уже 48 тысяч безработных, которые получили 305 млн гривен.

Участникам проекта предлагают выполнять общественно важные работы. На этот период с ними заключают трудовой договор. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 гривен в случае работы целый месяц.

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузки, расфасовки и доставки гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонта военной амуниции;

помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

Безработица в Украине

По состоянию на июль 2023 года безработица в Украине упала до исторического минимума. В июле количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысячи, тогда как в прошлом году было более 296 тысяч.

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Размер минимальной помощи по безработице сократили с 1800 до 1000 гривен.

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