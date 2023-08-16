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Безробіття в Україні впало до мінімуму: скільки українців офіційно зареєструвалися

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Україна, Середа 16 серпня 2023 09:56
Безробіття в Україні впало до мінімуму: скільки українців офіційно зареєструвалися Фото: безробіття в Україні впало до історичного мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційне безробіття в Україні продовжує знижуватися. У липні оновлено черговий історичний мінімум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За даними, у липні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, серед яких 80,5 тисячі - жінки. Рік тому було 296,7 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 244,4 до 47,2 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становить 47,5 тисяч. Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Офіційне та реальне безробіття

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень - розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році за методологією МОП склав 21,1%, що означає, що роботу шукали понад 2 млн осіб. На 2023 рік прогнозується 19,0%, на 2024 рік - 16,9% на 2025 рік - 14,4%.

В Україні у травні набув чинності новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для набуття статусу необхідно надавати військово-обліковий документ.

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