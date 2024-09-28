Безробітні можуть отримати від 8 тисяч гривень в місяць: які умови

Громадські роботи - це оплачувані тимчасові роботи, які організовуються для забезпечення тимчасової зайнятості громадян. Для більшості проектів не потрібна спеціальна кваліфікація чи освіта.

Також Служба зайнятості зазначає, що часто громадські роботи мають гнучкий графік. При цьому громадські роботи можна розглядати як спосіб тимчасово заробітку та реальний шанс знайти постійне місце роботи.

Тривалість громадських робіт може становити до 180 календарних днів протягом року. Оплата - не нижче мінімальної заробітної плати (наразі це 8 тисяч гривень) за повністю відпрацьований місяць.

Напрямки громадських робіт: