Безработные могут получить от 8 тысяч гривен в месяц: какие условия

Безработные украинцы могут присоединиться к общественным работам. Оплата на таких работах составляет не менее 8 тысяч гривен за полный месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы занятости Украины.
Общественные работы - это оплачиваемые временные работы, организуемые для обеспечения временной занятости граждан. Для большинства проектов не требуется специальная квалификация или образование.
Также служба занятости отмечает, что часто общественные работы имеют гибкий график. При этом общественные работы можно рассматривать как способ временно заработка и реальный шанс найти постоянное место работы.
Продолжительность общественных работ может составлять до 180 календарных дней в течение года. Оплата - не ниже минимальной заработной платы (сейчас это 8 тысяч гривен) за полностью отработанный месяц.
Направления общественных работ:
Расчет выплат безработным в Украине производится с учетом страхового стажа, оснований увольнения и размера зарплаты перед увольнением. Минимальная сумма выплат составляет 2500 гривен для застрахованных лиц со стажем более семи месяцев. Подробнее об этом - в нашем материале.
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