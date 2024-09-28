Безработные могут получить от 8 тысяч гривен в месяц: какие условия

Общественные работы - это оплачиваемые временные работы, организуемые для обеспечения временной занятости граждан. Для большинства проектов не требуется специальная квалификация или образование.

Также служба занятости отмечает, что часто общественные работы имеют гибкий график. При этом общественные работы можно рассматривать как способ временно заработка и реальный шанс найти постоянное место работы.

Продолжительность общественных работ может составлять до 180 календарных дней в течение года. Оплата - не ниже минимальной заработной платы (сейчас это 8 тысяч гривен) за полностью отработанный месяц.

Направления общественных работ: