Безробітні можуть отримати 12 тисяч гривень за місяць: що пропонує Кабмін

Безробітні українці можуть отримувати 12 тисяч гривень в місяць. для цього потрібно приєднатися до програми "Армія відновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що до "Армії відновлення" було видано вже 135 тисяч направлень з осені 2022 року, коли запустили проєкт.
"Армія відновлення" залучає безробітних до відбудови та відновлення України. За це їм виплачують заробітну плату. Загалом учасники програми вже заробили майже 1 млрд гривень.
Проєкт працює у 19 регіонах країни. Серед найбільш активних учасників проекту Харківська область, там видали 23 850 направлень, Донецькій - 16 300 направлень, Київській - 15 000, Чернігівській - 14 800, Полтавській - 14 500.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше безробітних залучають до:
"З цими людьми (безробітними, що стоять на обліку, - ред.) укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 000 грн в разі роботи повний місяць", - йдеться у повідомленні.
На кінець 2023 року в Україні було зареєстровано понад 96 тисяч безробітних. Проте, як зазначають в уряді, офіційне безробіття в Україні зменшується, бо у грудні 2022 року в Україні зареєстрували 186,5 тисячі безробітних.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, в яких регіонах України найбільші зарплати.
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