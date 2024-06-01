Безработные могут получить 12 тысяч гривен в месяц: что предлагает Кабмин

Замминистра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что в "Армию восстановления" было выдано уже 135 тысяч направлений с осени 2022 года, когда запустили проект.

"Армия восстановления" предлагает безработным присоединиться к восстановлению и восстановлению Украины. За это им выплачивается заработная плата. Всего участники программы уже заработали почти 1 млрд гривен.

Проект работает в 19 регионах страны. Среди наиболее активных участников проекта Харьковская область, там выдали 23 850 направлений, Донецкой - 16 300 направлений, Киевской - 15 000, Черниговской - 14 800, Полтавской - 14 500.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего безработных привлекают к:

работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонта военной амуниции;

помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие.

"С этими людьми (безработными, состоящими на учете, - ред.) заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 12 000 грн в случае работы полный месяц", - говорится в сообщении.