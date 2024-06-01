Безработные могут получить 12 тысяч гривен в месяц: что предлагает Кабмин

Безработные украинцы могут получать 12 тысяч гривен в месяц. Для этого необходимо присоединиться к программе "Армия восстановления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Замминистра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что в "Армию восстановления" было выдано уже 135 тысяч направлений с осени 2022 года, когда запустили проект.
"Армия восстановления" предлагает безработным присоединиться к восстановлению и восстановлению Украины. За это им выплачивается заработная плата. Всего участники программы уже заработали почти 1 млрд гривен.
Проект работает в 19 регионах страны. Среди наиболее активных участников проекта Харьковская область, там выдали 23 850 направлений, Донецкой - 16 300 направлений, Киевской - 15 000, Черниговской - 14 800, Полтавской - 14 500.
Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего безработных привлекают к:
"С этими людьми (безработными, состоящими на учете, - ред.) заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 12 000 грн в случае работы полный месяц", - говорится в сообщении.
К концу 2023 года в Украине было зарегистрировано более 96 тысяч безработных. Однако, как отмечают в правительстве, официальная безработица в Украине уменьшается, потому что в декабре 2022 года в Украине зарегистрировали 186,5 тысячи безработных.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, в каких регионах Украины самые большие зарплаты.
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