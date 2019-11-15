Безработица в Украине продолжает сокращаться

В октябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 259,3 тысяч безработных, что на 8,9 тысяч меньше, чем в сентябре 2019 года (268,2 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составило 102,8 тысяч (в сентябре 100,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0 (в сентябре - 3,0).

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, По уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.