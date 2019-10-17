Безработица в Украине продолжает сокращаться

В сентябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 268,2 тысяч безработных, что на 6,8 тысяч меньше, чем в августе 2019 года (275,0 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составило 100,9 тысяч (в августе 108,2 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0 (в августе - 3,0).

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики Украины, официальная безработица составляла 1,3% от населения трудоспособного возраста.

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, По уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.