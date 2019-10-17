Безробіття в Україні продовжує скорочуватися

У вересні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 268,2 тисяч безробітних, що на 6,8 тисяч менше, ніж у серпні 2019 року (275,0 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій склала 100,9 тисяч (у серпні 108,2 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0 (у серпні - 3,0).

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики України, офіційне безробіття становила 1,3% від населення працездатного віку.

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.