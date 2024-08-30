Безпрецедентний удар. Енергетики розповіли, що буде зі світлом після атаки 26 серпня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначають у ДТЕК, днями окупанти завдали безпрецедентного удару по енергетичних об'єктах у 15 областях. Росіяни випустили 127 ракет та 109 дронів. Крім того, вперше загарбники використали касетні боєприпаси для ударів по розподільчих підстанціях.

Поки йде ліквідація наслідків, робити прогнози складно.

"Будьте спокійні, зараз наші енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожен дім. Вони знають, що робити і роблять це. Є усі необхідні ресурси, потрібен тільки час", - сказали в енергетичній компанії.

У ДТЕК підкреслюють, що коментувати стан конкретних об'єктів і терміни ремонту зараз недоречно. Це може допомогти ворогу планувати нові атаки.