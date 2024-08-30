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Беспрецедентный удар. Энергетики рассказали, что будет со светом после атаки 26 августа

Киев, Пятница 30 августа 2024 13:14
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Беспрецедентный удар. Энергетики рассказали, что будет со светом после атаки 26 августа Фото: в ДТЭК рассказали, чего ждать украинцам после атаки 26 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики производят ликвидацию последствий масштабного удара россиян 26 августа. Для стабилизации ситуации нужно время, пока делать прогнозы рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечают в ДТЭК, на днях оккупанты нанесли беспрецедентный удар по энергетическим объектам в 15 областях. Россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов. Кроме того, впервые захватчики использовали кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям.

Пока идет ликвидация последствий, делать прогнозы сложно.

"Будьте спокойны, сейчас наши энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Они знают, что делать и делают это. Есть все необходимые ресурсы, нужно только время", - сказали в энергетической компании.

В ДТЭК подчеркивают, что комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно. Это может помочь противнику планировать новые атаки.

Масштабные повреждения энергетики

В понедельник, 26 августа, Россия нанесла один из самых больших ударов по украинской энергетике. Были атакованы объекты в 15 областях. Кроме того, под ударом неприятеля была Киевская ГЭС. К счастью, станция не получила критических повреждений. Больше о Киевской ГЭС и что будет с Киевом в случае прорыва дамбы - в материале РБК-Украина.

После массированной атаки энергетики были вынуждены вводить в Украине отключения света. В пиковые часы из-за дефицита мощности в ряде областей вводят аварийные отключения.

Так, сегодня в Украине днем должна была действовать одна очередь отключений. Затем стало известно, что в ряде областей начала выключать по две очереди. По состоянию на 12.00 аварийные отключения ввели в 16 областях и Киеве.

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ДТЭК Отключения света Энергетики
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